Un camió que transportava carn de porc bolca a Pradell de la Teixeta

L'ocupant del camió ha resultat ferit lleu

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 15:18

Un camió que transportava carn de porc ha bolcat quan circulava per la carretera N-420 a Pradell de la Teixeta (Priorat) aquest matí de dimarts. Els fets han tingut lloc a les 9.41 hores al quilòmetre 845 de la via, quan per motius que es desconeixen el conductor del camió hauria perdut el control del vehicle fins a acabar bolcant, sense cap altre vehicle implicat. Segons informa el Servei Català de Trànsit, el camió hauria perdut a la calçada part de la càrrega càrnia.



L'ocupant del camió ha resultat ferit lleu, i el pas per la via s'ha tallat. El Servei Català de Trànsit ha habilitat, al voltant de dos quarts de dotze, un pas alternatiu per evitar la creació de retencions. Els Bombers han estat fent un transvasament del gasoil del camió, i a continuació serà retirat de la calçada.​​​