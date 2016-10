Tot a punt per la 22a Exposició de bolets del Morell

La mostra s'exposarà aquest cap de setmana 22 i 23 d'octubre a la sala d'actes de l'Ajuntament

redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 15:14

La sala d’actes de l’Ajuntament del Morell acollirà el proper cap de setmana la 22a edició de l’Exposició de bolets Vila del Morell. Aquesta proposta cultural i gastronòmica arrelada al municipi, que organitza l’entitat Tocats del Bolet amb la col·laboració de l’Ajuntament, ofereix als visitants la possibilitat de conèixer l’àmplia varietat de bolets que ens envolta al nostre territori.



Els diversos tipus de bolets amb què comptarà la mostra s’exposaran en reproduccions en miniatura dels seus respectius hàbitats naturals. Aquesta exposició inclou tant espècies comestibles com no comestibles per tal que els visitants puguin aprendre a distingir-los.



La mostra obrirà portes el dissabte 22 d’octubre, de les 16 a les 21 hores, i l’endemà diumenge, de 10 a 20 hores. El mateix diumenge al migdia tindrà lloc la tradicional degustació gastronòmica amb els bolets com a ingredient bàsic, un dels moments àlgids de la mostra. El cap de setmana es completarà amb la instal·lació de diferents punts de venda de productes relacionats amb la micologia a l’exterior de l’Ajuntament.