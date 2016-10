El certamen arrencarà aquest dissabte i portarà alguns dels millors intèrprets que tocaran un orgue 'Metzler', únic a tot l'Estat

Actualitzada 18/10/2016 a les 13:05

Torna una nova edició del Festival Internacional Orgues de Poblet. Enguany, que ja és la quarta edició, s'han programat tres concerts amb l'actuació de quatre intèrprets. En aquest quart any del festival, es posarà a prova la versatilitat de l'orgue 'Metzler' inaugurat el 2012, l'únic a tot l'Estat, i s'hi podran escoltar obres d'autors tan diferents com Bach, Ravel o Falla. El festival començarà aquest dissabte 22 d'octubre i, durant tres caps de setmana consecutius, hi actuaran alguns dels millors intèrprets del panorama internacional. Aquest any és el torn de Matteo Imbruno, Yves Rechsteiner i el duet Vernet-Meckler, que interpretarà una selecció d'obres per a orgue a quatre mans -i quatre peus.



L'orgue 'Metzler' del monestir de Poblet conté més de 3.500 tubs que li confereixen una sonoritat única. L'instrument està especialment pensat per interpretar-hi la música que es va crear durant el Barroc a Alemanya i a França, però les seves possibilitats, segons els organitzadors del festival, van més enllà, ja que pot acollir sense problemes repertoris del Romanticisme i fins i tot contemporanis. De Bach fins a Ravel, Falla i Albéniz, el IV Festival Internacional Orgues de Poblet proposa, un cop més, un programa divers.



El festival l'obrirà Matteo Imbruno. L'organista de l'Oude Kerk d’Amsterdam i del Museu de l'Ermitage repassarà obres i compositors del Barroc europeu per inaugurar el certamen, un repertori encertat per il·lustrar la música per a la qual es va concebre l'orgue Metzler de Poblet. Bach, Vivaldi, Bruna, Marais i Byrd, entre d'altres, es donaran cita en aquest programa.



El segon concert, a càrrec de Yves Rechsteiner, estarà format íntegrament per transcripcions d'obres barroques inicialment creades per a altres instruments. Aquesta pràctica, molt habitual en la música per a orgue, donades les capacitats i característiques de l'instrument, ha donat lloc a "veritables joies" al llarg de la història de la música, segons apunta l'organització del festival, fins al punt que nombroses transcripcions han arribat a assolir tanta o més fama que les obres originals. Amb una activitat musical molt variada, ja sigui com a solista, com a membre de formacions de cambra, com a transcriptor o com a arranjador, en aquest programa, Rechsteiner fa dialogar transcripcions per a orgue d'obres de Bach i de Rameau, figures cabdals al Barroc alemany i francès, respectivament.



La sorpresa d'aquest any anirà a càrrec del duet format que Olivier Vernet i Cédric Meckler, que amb el concert '¡Pasión!' porten al monestir un programa agosarat que mostrarà una altra cara de l'orgue de Poblet. Les obres reunides en aquest concert comparteixen el mateix esperit, el de la dansa hispana, des d'Espanya fins a les fronteres d'Amèrica Llatina. Es tracta d'un programa que els dos organistes interpreten a quatre mans -i quatre peus- des de l'any 2010, però que han adaptat expressament per a l'orgue de Poblet.