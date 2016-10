La CUP demana explicacions sobre un episodi de contaminació per benzè a Constantí

Els fets van tenir lloc el passat 29 de setembre

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 17:19

La CUP denuncia una fuita de benzè que va tenir lloc, segons asseguren, el passat 29 de setembre. «Segons les dades publicades de l’Índex Català de la Qualitat de l’ Aire (ICQA) al seu web a la caseta de recollida de dades de Constantí, a la una de la matinada es va registrar un índex del compost químic C6H6 Benzè de 29,3 µg/m³. I entre les 12 i les 8 de la matinada la mitja va ser de 15,41 µg/m³». Amb aquestes xifres, el grup denuncia públicament les dades i recorda que, «tot i que la troba massa elevada», segons la normativa vigent a Catalunya els objectius de qualitat de l’aire vigents són 5 µg/m³. «Per tant molt inferior a la registrada el passat dia 29 quan es va arribar als 29,3 µg/m³», conclou.



La mateixa CUP explica que l'exposició al compost químic pot provocar dany genètic al material cel·lular i que és una substància considerada cancerígena per l'Agència Internacional de Recerca del Càncer (IARC). «Es tracta, per tant, d'una amenaça que pateix no només el conjunt de la població, sinó particularment els treballadors i treballadores que cada dia s'hi exposen».



A més, la Candidatura d'Unió Popular també creu que és necessari tirar endavant els estudis de la qualitat de l'aire per tal de «poder fer una correcta diagnosi de la situació al Camp de Tarragona, i conseqüentment, prendre les mesures que siguin necessàries, tant pel bé de la població com dels mateixos treballadors». D'aquesta manera, la CUP ha registrat una pregunta al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè respongui quines accions o actuacions farà davant aquestes dades de contaminació. Igualment, el grup parlamentari ha registrat una proposta de resolució instant al Govern a encarregar a un ens independent, i en col·laboració amb les entitats i institucions de la zona, un estudi complert sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, i garantir que aquest estudi es dugui a terme durant l’any 2017.