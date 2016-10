S'hi podran adherir els restaurants que tinguin una carta amb un mínim del 60% de vins catalans

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 19:50

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), Meritxell Serret, ha presentat aquest dimarts al Viver de Celleristes de Barberà de la Conca, a la Conca de Barberà, la campanya ‘Aquí, vins catalans’, que té per objectiu incentivar la presència dels vins de les DO catalanes a les cartes dels restaurants i fomentar el desenvolupament rural mitjançant la promoció dels productes agroalimentaris locals.



La campanya, impulsada pel Departament en el marc del projecte de cooperació Leader Gustum, està liderada per l’Associació Leader de Ponent i compta amb el suport de tots els Grups d’Acció Local de Catalunya.



El nou programa Leader Gustum 2014-2020 dóna continuïtat a aquesta campanya, que ja va comptar amb el suport de l’anterior programa Leader 2007-2013. Enguany, la voluntat d’aquest projecte és sumar-hi el major nombre d’establiments de restauració. S’hi podran adherir els restaurants que disposin d’un 60% de vins catalans de les diferents DO catalanes a la carta de vins.



Els restaurants que compleixin les bases per adherir-se a aquesta acció rebran un element distintiu que els acreditarà que disposen de vins catalans amb DO, amb una personalització de l’establiment i de la DO territorial predominant a la seva carta. També, les cartes es presentaran dins d’una carpeta única a tots els restaurants perquè el consumidor pugui identificar fàcilment que el restaurant està adherit a l’acció.