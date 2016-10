L'entitat exigeix a Foment el desviament obligatori de camions a l'AP-7 «amb bonificacions del 50%»

Actualitzada 18/10/2016 a les 20:02

El RACC torna a aixecar la veu contra la situació de l'N-340, que considera «inadmissible». L'entitat ha recriminat al govern espanyol que, «després d'anys de denúncia» i mentre no es dóna cap solució a «l'excessiva saturació de la via», des del mes de setembre de 2015 a l'actualitat, 9 persones més han perdut la vida en aquesta carretera a Catalunya en 7 accidents mortals, -8 de 9 a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre-.



Tenint en compte que en 5 d'aquests 7 accidents mortals de trànsit hi ha involucrat un camió, el RACC torna a demanar que es desviïn «obligatòriament» els camions de l'N-340 a l'AP-7, amb una bonificació del 50% en el preu del peatge. «Això permetria reduir dràsticament la mortalitat, una solució que ja ha funcionat a la N-2 a Girona on la reducció dels accidents mortals ha estat un èxit», ha defensat l'entitat en un comunicat.



El RACC recorda que l'N-340 pateix «una excessiva saturació». Hi circulen fins a 25.000 vehicles, amb puntes d'un 30% de camions posant en risc la vida de les persones que hi circulen, tant si ho fan en turismes com si ho fan en camions. Per a l'entitat la solució immediata per aturar aquest drama i aquesta «emergència social» és el desviament dels vehicles pesats cap a l'autopista. «Permetria reduir els accidents de trànsit pràcticament a zero. No és cap solució teòrica, és una realitat que està en marxa i dóna resultat a la N-2 a Girona des de l'abril del 2013», han defensat. Tot i que Foment segueix parlant d'aplicar la solució però no concreta ni com ni quan, el RACC exigeix que, «mentre es consensuen solucions definitives, no es perdi més temps i es desviïn urgentment els camions que circulen per l'N-340 a les comarques de Tarragona i l'Ebre a l'AP-7».



El RACC defensa que no es tracta de culpabilitzar els transportistes, que també són víctimes, sinó de concentrar el trànsit de més risc en les vies més segures. L'entitat es mostra convençuda que la mesura «beneficia a tots els usuaris», també els transportistes que «estalvien temps i combustible», i a l'administració a la qual no li suposa cap cost.