El Museu d'Alcover, escenari d'una visita nocturna amb 'misteris i suspens'

L'activitat, a càrrec de Premium Actors, es farà els dies 21 i 22 d’octubre al vespre en grups de vuit persones

Actualitzada 18/10/2016 a les 12:42

El Museu d’Alcover ha organitzat una visita nocturna per l’interior de la casa noble de Ca Batistó. La visita, però, no tindrà les característiques habituals: els espais i les sales expositives es convertirà, durant unes hores, en l’escenari ideal d’un joc de pistes, intrigant i 'sorprenent'.El grup Premium Actors serà l'encarregat de l’espectacle escènic Joc, intriga i suspens dins del museu. L’objectiu de l'espectacle és crear una nova experiència museística, íntima i suggeridora, atrevida i innovadora en la qual grans i petits seran els grans protagonistes d’un joc de pistes que hauran de resoldre enmig d’un misteriós recorregut.L’activitat es durà a terme els dies 21 i 22 d’octubre de 20h a 23 h i les representacions duraran aproximadament uns 40 minuts, amb grups de 8 persones com a màxim, per això, les places són limitades. No hi ha edat recomanada, «tan sols cal ser valent i poc poruc», apunten des de l'organització.Les entrades valen 4€ i s’han d’adquirir anticipadament al Museu d’Alcover. Per a més informació es pot trucar al telèfon 977 856 452 o enviar un correu electrònic a museualcover@alco ver.cat