El foc i la percussió protagonitzen la celebració del 30è aniversari de la Dragonina

La colla Amics de la Coca de Constantí han organitzat diversos actes, entre els que destaquen la Trobada de percussió i bèsties de foc o el Mercat de Sabors Catalans

Redacció

Actualitzada 18/10/2016 a les 11:56

La Dragonina de Constantí està d’aniversari. Enguany, la bèstia de foc arriba als seus 30 anys i la colla dels Amics de la Coca de Constantí han volgut organitzar una sèrie d’actes durant aquesta setmana del 17 al 22 d’octubre per tal de celebrar-ho. Els plats forts seran la Trobada de percussió i bèsties de foc i el Mercat de Sabors Catalans, que tindran lloc el dissabte 22 d’octubre.



Les activitats s’inicien amb l’exposició ’30 anys fent Dragonina», que es pot visitar des del passat 17 d’octubre i fins el proper dia 21 d’octubre a l’Antic Escorxador de 10 1 12h i de 16 a 18h. Per altra banda, el divendres algunes de les bèsties que participaran en el correfoc de l’endemà s’exposaran al Pavelló Poliesportiu.



El plat fort arribarà dissabte 22 d’octubre amb el Mercat de Sabors Catalans, que s’instal·larà durant tot el dia a la plaça Escoles Velles, la trobada de grups de percussió i bèsties de foc i la presentació de la Dragonina nova. Pel que fa al matí, a les 10h tindrà lloc la cercavila amb els Trabucaires del Comú de Vila-seca pels carrers del poble. A les 11h es realitzarà la cercavila de percussió amb els grups Banda de Misericòrdia de Reus, Banda la Verónica de Reus, Llumeneta’s Band de Perafort, Grallers de la Falç de Falset, Tabalers Set Pecats Capitals la Pobla de Mafumet, Batucada Tympanum de Tarragona i Tabalers dels Diables d’Aldaia de l’Aldea. Seguidament hi haurà un dinar popular amenitzat amb el concert del Combo de l’Escola de Música de Constantí.



Ja a la tarda, concretament a les 17, es farà el bateig de la Dragonina nova davant l’Ajuntament. A les 19h tindrà lloc el correfoc pels carrers del municipi amb la participació del Drac de Sant Roc de Tarragona, la Víbria de Tarragona, Griu de Tarragona, Bou de Tarragona, Cabra de Reus, Drac de Reus, Bous de Reus, Víbria de Reus i la protagonista, la Dragonina de Constantí. La festa clourà amb l’actuació del grup musical Esteu Blau.