Cambrils es prepara per l'arribada de l'Oli Nou

Les Jornades inclouen dos tallers familiars, la Festa de l'Oli Nou i la campanya gastronòmica de restaurants del municipi

Actualitzada 18/10/2016 a les 17:38

Visita guiada entre oliveres

Restaurants amb oli nou en primícia

Una trentena de restaurants del municipi oferiran un aperitiu inicial per donar a degustar l’oli nou de la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Els restaurants que participen en aquesta campanya són: Bec d’Or, Bresca, Cal Tendre, Can Solé, Casa Gallau, Club Nàutic Cambrils, Denver Cambrils, Dofí Verd, El Pescador, Fonda del Camí, Gami, La Cua Curta, La Cuina d’en Jordi, La Galera Port Cambrils, La Palmera de la Llosa, Lekeitio, Les Barques, (carrer Consolat de Mar i passeig Miramar), L’Espurna, L’Hort del Pere, Marro Cafè, Maset, Miquel, Miramar, Montserrat, Portus, Rincón de Diego i Rincón de Iruña.

Cambrils ho té tot a punt per l'inici de les Jornades Gastronòmiques amb Oli Nou d’oliva verge extra com a protagonista. Les jornades se celebren del 21 d’octubre al 6 de novembre amb l’objectiu de promocionar l’oli d’oliva Cambrils. Un dels actes més multitudinaris serà la Festa de l’Oli Nou, que se celebrarà diumenge 30 d’octubre. A partir de les 9 hores, a la Cooperativa Agrícola de Cambrils hi tindrà lloc l’esmorzar popular per degustar l’oli novell verge extra de la Cooperativa. Tothom qui ho desitgi podrà adquirir, per quatre euros, el tiquet amb el qual rebrà pa torrat, llonganissa, fruita i l’oli nou verge extra Mestral de la nova collita 2015.Actuacions de grups locals animaran l'ambient, i els assistents també podran adquirir els productes de l’Agrobotiga de 9 a 14 hores. Tothom qui compri un tiquet per a l’esmorzar tindrà dret a un descompte per la compra d’una garrafa de 5 litres d’oli d’oliva verge extra.El 5 de novembre, l’activitat programada es desenvoluparà entre oliveres a través d’un recorregut a peu per poder viure en primera persona tot el camí que fa una oliva fins a convertir-se en oli. L’activitat s’iniciarà a les 16 hores i finalitzarà al voltant de les 17.30 hores. Tots els assistents es trobaran a la porta de l’Agrobotiga de la Cooperativa per tal de visitar una finca d’oliveres on coneixeran, in situ, com es fa el procés de recollida de les olives, a més de conèixer el projecte LIFECOOP 2020. Tothom qui ho vulgui podrà collir les olives, i després aquestes es portaran al Molí de la Cooperativa per seguir el procés i obtenir l’oli d’oliva verge extra. Un cop finalitzada la visita al Molí, tots els assistents berenaran plegats. El cost de l’activitat és de 4 euros i cal inscriure’s prèviament al departament de promoció econòmica de l’Ajuntament de Cambrils (977 794 679 o peconomica@cambrils.org ).L’endemà, diumenge 6 de novembre, tindrà lloc al Museu Agrícola de Cambrils un taller familiar en el que els participants elaboraran un sabó d’espígol. El taller té l’objectiu de conscienciar de la problemàtica de l’oli usat i de la possibilitat d’elaborar-ne altres productes. Per a aquest taller no és necessària la inscripció prèvia. Només cal que els assistents s’adrecin a les 11.30 hores al Museu Agrícola de Cambrils. Està previst que el taller tingui una durada d’una hora.