Anglès de franc per a la canalla de les colles castelleres de Valls

Seixanta nens d'entre 5 i 16 anys es beneficien d'aquesta iniciativa pionera

Actualitzada 18/10/2016 a les 15:03

Els més petits de les colles castelleres de Valls no sols assagen als locals. També hi aprenen anglès. I de franc. Una seixantena de nens i joves d'entre 5 i 16 anys de la Colla Vella dels Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Valls estan rebent classes de reforç d'anglès de forma gratuïta als mateixos locals de les entitats, en el marc d'un programa pioner dins del món casteller. Aquest programa, engegat aquest mes d'octubre, l'impulsa la Fundació Ciutat de Valls, amb el patrocini econòmic de l'empresari vallenc Manel Torreblanca, vinculat als castells des de ben jove. La iniciativa, batejada com a Beques Família Torreblanca, s'ha presentat aquest dimarts al migdia, en una setmana en què la ciutat està de celebració castellera, immersa amb la proximitat de Santa Úrsula.



Tots els agents implicats en la posada en marxa d'aquesta iniciativa innovadora han assistit, aquest dimarts al migdia a l'Ajuntament de Valls, a la presentació d'aquest programa educatiu per ensenyar anglès als joves castellers de les dues colles locals. Amb un coixí econòmic d'uns 15.000 euros, aportat per la família Torreblanca, uns seixanta nens -trenta de cada colla- estan rebent classes d'anglès des del passat 4 d'octubre. La formació durarà tot el curs escolar.



«Agraïm aquest gest, és molt bo que ens obrim a fer més coses, a part de castells», diuen els responsables de les colles. Aplaudeixen la iniciativa, en la qual s'hi ha involucrat una reconeguda acadèmia d'anglès de la ciutat. El professorat es desplaça als locals de les colles, on fan classes un cop per setmana a grups reduïts, de 3 a 7 nens com a màxim. «Els nens estan entusiasmats, saben que són uns afortunats», diu el responsable de l'acadèmia, Ramon Solé.



«Un dels objectius del programa era reforçar el paper social de les colles, per això les classes es fan als locals, volíem fer visible el paper de les colles, que hauria quedat diluït si els nens haguessin anat a l'acadèmia, que era l'opció fàcil», ha manifestat el vicepresident de la Fundació ciutat de Valls, Jordi París. Aquest programa neix amb ganes de continuïtat, d'atraure més mecenes i fins i tot d'ampliar-se i estendre's a altres empreses i àmbits de la ciutat.