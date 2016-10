Alcover va acollir 'l'altre' Ral·li Catalunya

Coincidint amb la disputa d'un tram del WRC es va celebrar una competició de ràdio control amb participació internacional

Sébastien Ogier, amb un Volkswagen Polo R WRC va aconseguir el passat cap de setmana la victòria al 52 Ral·liRACC Catalunya Costa Daurada i al mateix temps això li servia per a proclamar-se campió del món.



Però mentre el francès i la resta de pilots creuaven a tota velocitat les carreteres tarragonines, un altre ral·li es disputava en un circuit d'Alcover.



Organitzat principalment pel Grup SX Rally RC i Rally RC Costa Daurada amb el suport de l'Associació de Comunitats d'Aficionats al Ràdio Control de la Costa Daurada, el dissabte 15 d'octubre es va disputar un Ral·li de Ràdio Control a escala 1/10, coincidint amb la disputa del WRC del RACC i en concret del tram Capçanes-Alcover, que passava tot just a uns 50 metres d'on es va instal·lar el circuit de ràdio control.



La proximitat de la cursa 'gran' va fer que molts aficionats que havien anat a veure el Ral·liRACC s'atansessin al circuit de ràdio control.



Aquesta modalitat de ràdio control es disputa amb vehicles de propulsió elèctrica a escala 1/10 i es disputa a circuits de llarga envergadura. En el cas del d'Alcover, era de 386 metres de longitud de pista. Aquestes dimensions obliguen als pilots a seguir els cotxes per no perdre'ls de vista.



La prova va reunir pilots catalans, de Vilanova i la Geltrú, Mataró i de les comarques tarragonines, i també pilots espanyols i internacionals. Així, hi van prendre part pilots txecs, pilots procedent del Paraguai, de Gran Canària i Andorra. En total, hi van participar una trentena de pilots.



La cursa va establir-se en 8 etapes diferents, alternant passades en sentit normal i invers del circuit. Pel que fa als resultats finals, en primer lloc internacional va quedar el txec Honza Sramek, vigent campió d'Europa de la modalitat. El segon lloc va ser pel paraguaià Jorge Godoy i el tercer pel també paraguaià Gabriel Aquino.



Pel que fa a la classificació nacional, el primer lloc va ser pel català Sergio Martín (5è internacional), el segon lloc va ser pel canari Javier Pérez (6è internacional) i el català Javier Sánchez va quedar en tercera posició (7è internacional).



La jornada es va tancar amb un sopar de germanor dels participants i els acompanyats i el lliurament dels premis. El guanyador es va endur material de ràdio control i tots els pilots una copa commemorativa.