Es tracta de la Vilella Alta, els Guiamets, Montblanc i l’EMD de Campredó, a Tortosa, que afirmen que no han rebut cap notificació

Actualitzada 17/10/2016 a les 18:36

La subdelegació del govern espanyol a Tarragona ha enviat una sol·licitud d’informació a quatre ajuntaments de la demarcació per tenir una confirmació oficial sobre si van obrir les seves portes el passat 12 d’octubre. Segons ha pogut saber l’ACN, els consistoris afectats són la Vilella Alta i els Guiamets (Priorat), Montblanc i l’EMD de Campredó (Tortosa). Els seus alcaldes han confirmat a l’ACN que encara no han rebut cap notificació al respecte, en la qual es demana als ajuntaments que especifiquin si aquell dia van treballar empleats públics i se’ls insta a trametre l’acord del plenari pel qual es va aprovar que el consistori obrís les seves portes.



L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), ha assegurat que, malgrat algunes informacions publicades, el passat 12 d’octubre el consistori no va obrir les seves portes ni van treballar, més enllà d’atendre els compromisos habituals «en dies festius i en una població turística».



Per la seva banda, l’alcalde de la Vilella Alta, Marc Vinyes (CUP), ha recordat que el passat 12 d’octubre van donar llibertat als treballadors municipals i que, tant el secretari com l’agutzil, van anar a treballar amb normalitat. A més, els cinc regidors de l’Ajuntament, tots ells de la CUP i a l’equip de govern, van celebrar un ple a les set de la tarda per donar compte de la liquidació del pressupost del 2015 i per aprovar els festius locals del 2017. Igualment, la CUP també va donar llibertat als dos treballadors municipals de l’Ajuntament dels Guiamets (Priorat). Mentre la secretària va fer festa per atendre obligacions familiars, l’agutzil va treballar amb normalitat. Alguns dels membres del govern també van acudir a l’Ajuntament per enllestir tràmits pendents, segons ha apuntat l’alcalde, Miquel Perelló. Com la resta d’alcaldes afectats, el president de l’EMD de Campredó, Damià Grau (ERC), ha afirmat que aquest dilluns encara no havien rebut cap notificació. En aquesta EMD de Tortosa els regidors van atendre els ciutadans durant dues hores a l’edifici consistorial. Al vespre, l’equip de govern també va aprofitar per fer-hi reunions.