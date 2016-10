La Jornada Gresol d'aquest any valorarà l'impacte turístic de Ferrari Land

La XV edició de la jornada se celebrarà novament a la Pineda, el pròxim 26 d'octubre

Actualitzada 17/10/2016 a les 18:28

Inscripcions

El proper 26 d’octubre, l’Hotel Gran Palas de la Pineda, a Vila-seca acollirà novament la Jornada Gresol, que arriba a la quinzena edició, i que enguany estarà focalitzada en l’anàlisi de les previsions econòmiques tenen per davant les empreses tarragonines, es parlarà de les noves tecnologies, s’analitzarà quin màrqueting ens depara el futur i, per últim, es debatrà sobre com es pot enfortir el turisme, un sector clau a la nostra zona, fent especial menció a Ferrari Land.Entre els ponents confirmats hi ha noms destacats del panorama econòmic i empresarial com és el Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra, Andreu Mas-Colell; el director general de CIRSA i ex president de General Electric Europa, Joaquim Agut; la directora general de BBVA Espanya, Cristina de Parias; el soci de PwC, Ignacio Marull; la directora Científica de Telefónica I+D, Nuria Oliver; el responsable per Espanya i Portugal de Google Marketing Solutions, José Luis Pulpón; el CEO de l’agència de publicitat MCCann WG Barcelona, Enric Jové; el director de continguts de lavanguardia.com, Jordi Juan; Pablo Foncillas, Lecturer of Marketing at IESE Business School; el director general de Turisme de la Generalitat de Catalunya, Octavi Bono i el director general d’Operacions i Finances de Port Aventura, Fernando Aldecoa.Les persones interessades en assistir a la Jornada Gresol es poden inscriure a través de la pàgina web de gresol ( www.gresol.org ). Les empreses que formin part d’alguna de les entitats col·laboradores (Cambres de comerç, PIMEC, CEPTA i AECE) tindran un descompte en el preu general de la inscripció.