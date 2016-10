Distingits diversos 'Mestres Artesans Alimentaris' de Tarragona

Reconeixement del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat

En el marc del Dia Mundial de l’Alimentació, aquest dilluns el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha entregat els diplomes de Mestre Artesà Alimentari, un reconeixement a tota un trajectòria professional. L’acte s’ha iniciat amb el lliurament del Premi al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador 2016, que enguany ha correspost al forner Miquel Saborit Vilà, de Torelló. Saborit representa la tercera generació de forners d’una empresa catalana amb 75 anys d’història que ha impulsat una nova concepció del treball a l’obrador i a la botiga.



El premiat al Millor Jove Artesà Alimentari Innovador 2016 ha recollit aquesta tarda el seu guardó en un acte presidit per la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, al Palau de Pedralbes. Durant l’acte, també han estat guardonades 30 persones amb el Diploma de Mestre Artesà Alimentari, un reconeixement a tota un trajectòria professional.



Pel que fa als 30 diplomes de Mestre Artesà Alimentari, n’hi havia per a 10 carnissers, cansaladers i xarcuters; 13 forners; 5 pastissers, i 2 xurrers.



Quant a la representació tarragonina en aquestes distincions, hi havia el forner tarragoní, Jordi Andreu Rodríguez, que actualment ocupa la presidència del Gremi d’Industrials Forners de Tarragona,



En la mateixa categoria, ha rebut la distinció, Josep Sans Aragonés, de Vila-seca.



Un altre dels distingits ha estat el passtisser cambrilenc Jose Luís Maestre Gómez, de la Pastisseria La Font.



Finalment, Miguel Dolz Vallès, d’Amposta, ha estat reconegut en la categoria de Carnisser, cansalader i xarcuter