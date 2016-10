Alumnes del Col·legi Aura es tallaran el cabell per lluitar contra el càncer

L'escola organitza un acte solidari el proper 19 d'octubre coincidint amb el Dia Mundial contra el càncer de mama

Redacció

Actualitzada 17/10/2016 a les 14:57

El Col·legi Aura de la Canonja organitzarà una jornada solidària per lluitar contra el càncer el proper 19 d’octubre, coincidint amb el Dia Mundial contra el càncer de mama. L’acte més important de la jornada, que el centre organitza amb la col·laboració de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), consistirà en un tall de cabell solidari que s’utilitzi per fabricar perruques per a dones i nens en tractament de quimioteràpia que ho necessitin.



La jornada s’iniciarà a les 11.20h, moment en què les alumnes de l’escola faran un llaç a la pista poliesportiva del centre amb globus de color rosa. Seguidament es llegirà el manifest Aura se suma al rosa en català, castellà i anglès, els tres idiomes curriculars del col·legi.



A les 12 del migdia el saló d’actes es convertirà en una perruqueria improvisada on hi tindrà lloc el tall de cabell solidari, que es recaptarà per a l’elaboració de perruques per dones i nens amb càncer. Col·labora en aquesta iniciativa la perruqueria Cotano de Reus, la qual tallarà el cabell gratuïtament als alumnes que ho vulguin. A les 16h, la doctora Isabel Sabaté oferirà una xerrada a mares, professores i antigues alumnes sota el títol Prevenim entre totes. La jornada també compta amb la col·laboració de la Fundació Impuls, Signo i Gimnàstic de Tarragona.



El Col·legi Aura ja va realitzar una tallada de cabell solidari el passat mes de febrer que podeu veure en el següent vídeo de Diari Més.