Un 4x4 impacta contra els cotxes aparcats al Pla de l'Església

El vehicle circulava per la C-242 al seu pas per Cornudella de Montsant i no hi ha hagut ferits

Redacció

Actualitzada 16/10/2016 a les 17:50

Pels volts de dos quarts de cinc de la matinada d’aquest diumenge, un 4x4 que circulava per la C-242 al seu pas per Cornudella de Montsant s’ha encastat contra els cotxes que hi havia aparcats al Pla de l’Església.



El conductor, que anava per la via en direcció Reus, ha impactat amb violència contra els vehicles estacionats i s’ha endut un piló de ferro, causant greus danys materials. Per sort, no s’ha hagut de lamentar cap ferit.



Els Mossos d’Esquadra s’han dirigit fins a la zona del sinistre per tal d’avaluar la situació i regular el poc trànsit d’aquelles hores. Els veïns del Pla de l’Església, que s’han despertat sobresaltats pel soroll de l’impacte, han identificat el conductor com un veí de Cornudella.