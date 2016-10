Cambrils es converteix en capital catalana del vi

La fira ‘Cambrils, porta d’entrada al País del Vi’ celebra la setena edició amb més expositors i menys dies

Actualitzada 16/10/2016 a les 13:29

Al llarg del cap de setmana Cambrils ha acollit la setena edició de la fira del vi, que en aquesta ocasió ha presentat certes novetats respecte edicions anteriors. El Parc del Pescador de la localitat s’ha convertit en el punt de trobada d’un total de 21 cellers de les DO Tarragona, DO Catalunya i DO cava.



Aquest any, la mostra ‘Cambrils, porta d’entrada al País del Vi’ ha aconseguit incrementar el nombre d’expositors de l’edició anterior, en la que hi van participar 15 cellers. A més de les degustacions i tallers de vi i de gastronomia, aquesta setena edició ha comptat amb música en directe i una exhibició castellera com a principals novetats.



L’organització de la fira espera que passin pel Parc del Pescador prop de 8.000 visitants, una xifra menor respecte l’edició anterior en la que fins a 12.000 persones van acudir a la mostra. Aquesta disminució es deu a la reducció de dies, ja que aquesta edició comptarà amb tres dies d’exposició enlloc dels quatre d’anys anteriors.



La mostra, organitzada pel Patronat Municipal de Turisme de Cambrils amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus, té com a principal objectiu donar a conèixer els cellers i les DO catalanes i potenciar-ne els seus productes, que conformen un binomi perfecte amb la gastronomia cambrilenca.