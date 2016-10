Salou dedica una plaça al President Lluís Companys

L’alcalde de la localitat i el secretari general de la Presidència de la Generalitat han descobert la placa

Gerard Faiges

Actualitzada 15/10/2016 a les 17:42

L’Ajuntament de Salou ha inaugurat aquest dissabte una plaça dedicada al President Lluís Companys, situada al voltant de la masia Tous. L’acte institucional ha comptat amb la presència de l’alcalde local i del secretari general de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, Quim Nin.



Pere Granados, alcalde de Salou, ha justificat aquest homenatge com un acte per honrar la trajectòria i memòria del President Companys. Granados, a més, ha explicat que la inauguració de la plaça s’ha fet en una data molt simbòlica, el 15 d’octubre, en que es commemora la seva mort «fent justa memòria d’allò que va ser i suposar com a personatge polític».



Quim Nin, per la seva part, ha destacat que Lluís Companys és el polític que més noms dóna a carrers i places de Catalunya. A més, també ha volgut remarcar que «aquest parc representa dues coses: identitat i memòria». Nin també ha tingut un record per a les víctimes de la Guerra i la repressió franquista, a qui la Generalitat ha volgut dedicar el 15 d’octubre coincidint amb la commemoració de l’afusellament del President Companys.