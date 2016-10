La Fira de la Cervesa Artesana omple la plaça del Castell

Centenars de persones s'apleguen per tastar una gran quantitat de cerveses

Actualitzada 15/10/2016 a les 20:57

Centenars de persones s'han aplegat durant tot el dia a la plaça del Castell de Torredembarra, on durant el cap de setmana se celebra la setena edició de la Fira de Cervesa Artesana.



Una dotzena d'estands han venut el seu producte, exclusiu, que han tastat torrencs i forans. Joan Armengol arribava des de Tarragona i era ''la segona vegada que vinc''. ''M'agrada molt aquesta fira i hi tornaré l'any vinent'', ha detallat.



Són moltes les propostes i les activitats que, a més, es duen a terme a la plaça. Els llocs d'entrepans o les tapes oferides són el millor complement per a una fira que va creixent any a any. Un grup d'amics explicava que ''són totes cerveses molt diferents, i demà també tornarem''.



Avui, tots els interessats encara podran prendre part en aquesta fira, la qual està tenint un èxit gràcies, en gran part, a Estraperlo, la cervesa artesanal de Torredembarra, que també és organitzadora de l'esdeveniment.