Una eina advertirà als hotels del territori de la imatge que generen a Internet

L'aplicació 'E-Reputació' s'adreça especialment a aquells establiments que no tenen recursos per atendre els comentaris dels usuaris publicats a les principals plataformes d'Internet

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 13:28

Molts establiments no poden estar al cas de tots els comentaris que es generen a les plataformes d'Internet. El territori, conscient que l'opinió d'un usuari pot marcar la imatge d'un establiment i condicionar futures reserves, ha dissenyat una aplicació perquè els hotels i càmpings, especialment els més petits, puguin vetllar per la seva reputació. Precisament amb el nom d''E-Reputació', el Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona ha enginyat aquesta eina que avisarà l'establiment en qüestió a l'instant de qualsevol comentari despectiu penjat a TripAdvisor i Booking i també li elaborarà un informe mensual més detallat de totes les opinions generades. Aquest servei gratuït i voluntari, que tractarà la informació de forma confidencial, s'adreça als més de 600 allotjaments del territori, si bé està pensat per aquells que no tenen la capacitat econòmica i tècnica per gestionar-s'ho. Després d'un pla pilot amb una quinzena d'allotjaments, l'aplicació es posa en marxa i aquest novembre ja es podran remetre els primers informes.