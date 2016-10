Més de 500 persones voten perquè TarracoSalut s'endugui una web de franc

L'entitat ha estat la guanyadora del concurs #regalaunaweb de l'empresa reusenca Mirall Digital

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 15:52

TarracoSalut és la guanyadora del concurs #regalaunaweb, el qual va posar en marxa l’empresa reusenca Mirall Digital a través de la seva pàgina de Facebook. D’aquesta manera, la companyia de màrqueting digital crearà una web per l’entitat de forma totalment gratuïta gràcies a les 547 persones que l’han votat a través de la xarxa social. La convocatòria ha tingut un gran èxit, ja que més de mil persones han votat a través de Facebook les diverses entitats que optaven al premi.



Concretament, TarracoSalut gaudirà del disseny i la programació totalment gratuïts d’una pàgina web tipus Wordpress amb menú de 5 apartats. Inclou programació, instal·lació de programari de posicionament SEO, antivirus, lloguer de hosting i domini per un any.