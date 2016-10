Les pluges provoquen incidències en diversos punts de la demarcació

Els bombers van rebre avisos procedents de Tarragona, Reus, el Vendrell i Cunit

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 09:16

Les intenses pluges que van tenir lloc a gran part al Camp de Tarragona durant la tarda-vespre d’aquest dijous van provocar diverses incidències en les quals van haver d’intervenir els Bombers de la Generalitat. Els petits incidents van tenir lloc al Vendrell, el municipi que més avisos ha emès, Tarragona, Reus i Cunit.



La capital del Baix Penedès ha estat un dels municipis de la demarcació que més afectacions ha patit per la pluja. Els bombers van rebre el primer avís a les 20.10h per un arbre que estava a punt de caure al número 2 del carrer Olivarda. Més tard, a les 21.45h, van rebre un altre avís informant que l’arrebossat d’una paret del número 28 del carrer Doctor Robert estava caient a causa de la pluja, per la qual cosa el cos de bombers va procedir al sanejament de la façana. L’últim incident produït al Vendrell va tenir lloc ja passada la mitjanit, a les 00.30h d’aquest divendres. Els veïns del carrer Maresme van observar com el comptador del número 15, una casa en obres, treia guspires i fumejava. Els bombers hi van treballar per revisar quina afectació podia tenir l’aparell i van donar l’avís a la companyia elèctrica per procedir a una revisió més extensa.



Tarragona també ha patit les conseqüències dels aiguats. Per una banda, a les 20.06h els bombers van rebre l’avís de la obstrucció d’una canalera d’aigua al carrer Segrià número 12, cosa que provocava l’entrada d’aigua a l’habitatge. Per altra banda, els bombers van haver de retirar cap a les 22.11h un arbre de grans dimensions que havia caigut a la via pública a la zona del camí de la Muntanya de l’Oliva.



Per últim, Reus i Cunit també van patir algunes afectacions. Pel que fa a la capital del Baix Camp, els bombers van rebre a les 22.23h l’avís de la caiguda de part d’un sostre d’una Terrassa al carrer Riera d’Aragó, sense cap afectació. En relació a la població baixpenedesenca, els veïns del carrer Mar de la Xina van alertar cap a les 23h que un cable soterrat que havia cremat havia provocat la perforació d’una canonada de gas. La canonada era exterior, per la qual cosa no va provocar cap afectació en habitatges, ni ferits, ni evacuats. Els bombers, la companyia de gas i la companyia elèctrica van treballar en la reparació.



Cal dir que els Bombers de la Generalitat han atès unes quaranta incidències a tota Catalunya des d'ahir a les 21h a causa de la pluja.