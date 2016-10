La Fira del Vent exhibirà un biplà de la I Guerra Mundial

En aquesta nova edició es potencien les activitats al Camp de vol, entre les quals també destaca una demostració de paramotor acrobàtic

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 12:58

El pla de Santa Maria acollirà del 14 al 16 d’octubre la Fira del Vente 2016. En aquesta nova edició l’esdeveniment potencia les activitats al Camp de vol, amb exhibicions d’avions històrics, de paramotor, d’aeromodelisme, d’avions amb fum i la IX Trobada d’Ultralleugers i Paramotors. Entre aquestes activitats destaca l’exhibició d’un biplà de la I Guerra Mundial de la mà del pilot i instructor de l’escola de vol “La Serra”, de Mollerussa, Jimmy Capell. Per altra banda, els germans Guerra, campions del món en categoria individual de paramotor acrobàtic, faran una demostració de la seva arriscada activitat.



Per altra banda, el nucli de les exposicions es situarà en una carpa de grans dimensions als terrenys del Parc de la Fàbrica. A més de les activitats tradicionals com la Fira Multisectorial, hi haurà per primera vegada un Mercat del Trasto que organitza el Col·lectiu de Dones del Pla. Els beneficis que se n’obtinguin aniran destinats a la Lliga contra el Càncer.



Una altra novetat serà la possibilitat de fer passejades en barca, gratuïtes, per la bassa de la Fàbrica, tant dissabte com diumenge a la tarda. Per altra banda, els visitants també podran gaudir per primer cop a la fira de la degustació de productes locals que oferirà el col·lectiu Botiguers i Serveis del Pla.



Entre el gran nombre d’activitats per a tots els públics, mostres, exposicions i concursos, destaca

la III Trobada de Camions Tunejats, que es realitzarà el dissabte al matí, i la VII Concentració de cotxes i motos clàssics i històrics, que tindrà lloc el diumenge.



Podeu consultar la programació completa en el PDF adjunt.