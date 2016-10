La Casa de Andalucía peregrinarà fins el Morell per celebrar el 'Rocío chico'

La peregrinació del 'Sinpecao' arrancarà el proper dissabte 15 d'octubre a les 10h

Actualitzada 14/10/2016 a les 14:49

La Casa de Andalucía de la província de Tarragona peregrinarà el proper dissabte 15 i diumenge 16 d’octubre fins el Mas dels Frares, al municipi del Morell, per rendir culte a la verge del Rocío. Aquesta caminada tradicional, anomenada peregrinació del ‘Sinpecao’, començarà a les 10h del matí des del pont de Santa Tecla. El trajecte, que tindrà quatre hores de durada i es realitzarà a peu o a cavall, transcorrerà seguint el cabal del Francolí. Aquesta peregrinació ‘rociera’ es fa transportant el ‘Sinpecao’, un estendard que representa a la verge i que ostenta el lema ‘sine labe concepta’ (sense pecat concebut). El nom, d’origen medieval, deriva dels estendards que portaven les processons religioses que reivindicaven la Inmaculada Concepció de la Verge.



En arribar al Mas dels Frares s’iniciaran les activitats de la festivitat anomenada ‘Rocío Chico’, que s’allargaran fins la tarda del diumenge. Destaquen activitats religioses com la Missa Rociera, que cantarà el cor de la Casa de Andalucía el dissabte al vespre, o activitats lúdiques com carreres de cavalls, sardinada popular, concursos d’arrossos i concursos de sevillanes. Cal dir que aquesta celebració s’inspira en una tradició religiosa que té el seu origen en un vot d’acció de gràcies que va fer el poble d’Almonte el 1813 després d’haver-se alliberat de l’atac de les tropes franceses.