Inaugurat l'antic hospital de l'Hospitalet de l'Infant després de ser rehabilitat

Actualitzada 14/10/2016 a les 14:40

El secretari d'Estat d'Infraestructures, Transport i Habitatge del Ministeri de Foment, Julio Gómez-Pomar, ha inaugurat aquest divendres les obres de restauració del mur nord-oest i la torre medieval de l’antic hospital gòtic de l’Hospitalet de l’Infant, al Baix Camp, que va ser fundat el 1344 per iniciativa de l’infant Pere d’Aragó i d’Anjou. El segle XV es va començar denominar ‘Hospital de l’Infant', donant nom al poble. Juntament amb la consolidació i restauració del mur, el projecte ha suposat la recuperació dels espais interiors de la torre, la construcció d’accessos a la coberta i l’adequació d’una sala a l’interior de l’immoble que funciona com a centre d’interpretació de l’Hospital del Coll de Balaguer.



El cost del projecte ha arribat als 618.000 euros, finançats gairebé a parts iguals pel govern espanyol i el consistori. Així, el Ministeri de Foment hi ha aportat 309.145 euros en el marc de l’1,5% Cultural, mentre que l’Ajuntament hi ha destinat 308.869 euros. El centre consta de dues plantes, la primera de les quals està dedicada al Coll de Balaguer i té una funció polivalent que permet també un ús per a exposicions, conferències o presentacions. La segona planta, amb un espai expositiu permanent sobre l'Hospital i el seu fundador i dotat amb diversos equipaments tecnològics, ofereix la possibilitat d'accedir al pas de ronda i a la torre de la façana nord del monument, des d'on es poden veure els tres arcs de la gran sala dels malalts que encara es conserven dempeus.



L’alcalde de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, Alfons Garcia, ha subratllat que la recuperació de l’antic edifici gòtic permetrà a la ciutadania conèixer i entendre els orígens del municipi. L’antic hospital està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional i catalogat com a Monument Històric Artístic.