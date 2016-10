Els transportistes, pendents de quina bonificació hi haurà per desviar els camions per l'AP-7

Els camioners volen saber quines bonificacions hi haurà per circular per l'autopista.

La FEAT es mostra partidària d’aixecar les barreres de l’autopista als trams no desdoblats de l’N-340

Actualitzada 14/10/2016 a les 18:43

La Federació Empresarial d'Auto Transport (FEAT) de Tarragona està a l’expectativa de conèixer els detalls de l’acord a què han arribat Foment i la concessionària Abertis per desviar els camions de l’N-340 a l’AP-7, segons l’anunci fet aquest divendres pel secretari d’Estat d’Infraestructures, Julio Gómez-Pomar. El director de la FEAT, Josep Lluís Aymat, ha lamentat a l’ACN que el Ministeri no hagi tingut en compte als transportistes a l’hora de negociar i ha defensat que la solució a la problemàtica de l’N-340 passa per aixecar les barreres de l’autopista en els trams no desdoblats de la carretera. Aymat ha criticat que la construcció de més rotondes i les restriccions d’avançament a l’N-340 han «desgraciat» la via i han fet que ja no jugui el paper de carretera «vertebradora».



El director de la FEAT s’ha mostrat prudent a l’hora de valorar les paraules del secretari d’Estat d’Infraestructures, però ha advertit que «no és el mateix desviar el trànsit amb bonificacions del 100% o del 10 o el 20%». El màxim responsable de la patronal del transport a Tarragona ha criticat que Gómez-Pomar hagi fet un anunci «buit de contingut». Aymat ha opinat que, en certa manera, la concessionària «sempre està a les ordres del Ministeri perquè la concessió és titularitat de Foment» i ha reivindicat que la negociació s’hauria de fer amb la Generalitat, que és qui té les competències en matèria de trànsit i amb els sectors afectats, com els transportistes.