Els alcaldes de la Conca volen recuperar la recollida de brossa porta a porta

Montblanc s'ofereix per acollir una prova pilot del nou servei de recollida selectiva, que s'implantaria abans de cinc anys

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 12:05

Els alcaldes de la Conca de Barberà volen implantar als seus municipis la recollida selectiva porta a porta abans de cinc anys, aprofitant, d'aquesta manera, la finalització de l'actual contracte amb l'empresa que realitza la recollida, gestionat des del Consell Comarcal.

Pels alcaldes, aquest sistema permetria avançar en la recollida selectiva de residus, un aspecte en el qual la comarca n'és un referent.



La Conca de Barberà, segons que va assenyalar el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Ma Tost, durant la reunió que el passat dilluns al vespre va mantenir amb els alcaldes conquencs, la comarca va actualment cinc anys avançada en matèria de percentatges de recollida selectiva de residus sobre les previsions de requeriments que té la Unió Europea. En la proposta per implementar la recollida porta a porta, Josep Andreu, alcalde de Montblanc, es va oferir per fer que la capital comarcal aculli una prova pilot d'aquest nou servei.



Altres alcaldes van destacar la importància de preparar correctament el projecte conjunt amb la finalitat d'abaratir al màxim els costos i evitar encarir excessivament el modelo de recollida. Josep Ma. Tost va destacar que, perquè funcioni un servei d'aquestes característiques, cal realitzar uns bons estudis individualitzats que analitzin les necessitats de cadascun dels municipis on es vulgui implementar.