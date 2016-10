El presumpte autor dels robatoris és un home de 34 anys i veí de la Canonja, on es van produir els fets

Redacció

Actualitzada 14/10/2016 a les 11:41

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 11 d’octubre un home de 34 anys i veí de la Canonja com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força, dos d’ells en grau de temptativa. Aquesta investigació es va obrir a finals del mes d’agost a partir de diversos robatoris amb força produïts en diferents establiments de la Canonja amb el mateix modus operandi.



Una botiga del carrer Raval de la Canonja va ser el primer en patir aquest tipus de robatori la matinada del 29 d’agost, al voltant de les 4h. El lladre va intentar entrar a l’establiment colpejant diverses vegades el vidre de l’aparador amb un objecte contundent. Les mesures de seguretat van evitar que l’home pogués accedir a l’interior.



El segon robatori es va produir tan sols una hora després, el mateix dia 29 d’agost cap a les 5h, al Centre Cívic municipal ubicat al carrer Marina amb Plaça Catalunya. E lladre va forçar el pany de la porta i un cop a l’interior va robar diners i refrigeris del bar. L’1 d’octubre va forçar de nou la mateixa porta per tal de cometre un altre robatori, però aquest cop no va poder accedir-hi.



Per últim, la barberia del carrer Escultor Martorell de la Canonja va patir un robatori la matinada del 9 de setembre. El lladre va fer un forat en el vidre de l’aparador principal i va accedir dins de l’establiment per robar diners en efectiu i un telèfon mòbil.



Els Mossos d’Esquadra, juntament amb la col·laboració activa del Cos de Vigilants de la Canonja, van concloure la investigació el passat 11 d’octubre amb la localització i detenció a Torreforta del presumpte autor de quatre robatoris amb força en establiments de la Canonja. El detingut va passar dimecres, 12 d’octubre, a disposició judicial davant del Jutjat de guàrdia de Tarragona. El jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.