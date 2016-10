Cunit sotmet a exposició pública la darrera modificació del POUM

Els canvis afecten al nucli antic i també al passeig Marítim, on es garanteix el sostre comercial

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 20:29

La darrera modificació del Pla d’Ordenació Urbana Muincipal de Cunit (POUM) es troba ja en període d’exposició pública. El consistori va aprovar en el ple del mes de juliol aquesta modificació que incideix a diferents nivells: urbanístic, a nivell de mobilitat, també a nivell comercial i en la celebració d’espectacles d’interès públic al nucli antic i al passeig Marítim. El període d’informació pública serà d’un mes.



Els canvis que s’han introduït al pla urbà incideixen en tres localitzacions. Una és el nucli antic, en el qual es recupera la ordenació de planta Baixa i dues plantes a la plaça de la Unió i es divideix en dos el polígon del carrer Major. Totes dues propostes tenen l’objectiu de fer més viable el desenvolupament d’aquests àmbits. En aquest mateix sentit, s’aposta per a configurar un nou aspecte a determinats sectors del centre suprimint el Pla de Millora Urbana en el nucli.



L’altre àmbit en que s’actua és al passeig Marítim, punt estratègic del municipi. En aquest espai es pretén garantir l’existència de sostre comercial en la façana marítima. Segons el consistori cunitenc, pel que fa als usos del sòl, bàsicament s’eliminen o suavitzen restriccions en diferents àmbits, igualant criteris o ampliant més possibilitats. Amb aquesta darrera modificació es contempla la possibilitat d’instal·lar benzineres, un equipament que s’havia previst al municipi, més enllà de la que existeix a l’avinguda Barcelona amb carrer de l’Ebre. També s’incorpora la possibilitat d’instal·lar «activitats econòmiques compatibles que reactivin i reforcin l’activitat econòmica del municipi».



Els canvis previstos obren el municipi a la instal·lació de noves activitats, tals com quioscos d’alimentació en punts on existeixi una gran afluència de ciutadans, com ara equipaments escoles, instal·lacions esportives, entre d’altres. Finalment també es fixa transitòriament els espais en que es puguin desenvolupar espectacles. Els drets d’informació i consulta es podran exercir a l’Àrea d’Urbanisme, obres i habitatge de l’Ajuntament de Cunit, de dilluns a divendres de nou a dues del migdia o a la plana web.