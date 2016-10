Comerços tancats reobren les seves portes per tornar a l'activitat comercial

Els municipis que participen en aquesta edició de la demarcació de Tarragona són el Vendrell, l'Arboç, Móra d'Ebre i Tortosa

Actualitzada 14/10/2016 a les 13:46

El programa 'Aixequem les persianes' té com objectiu revitalitzar l'economia local a través del comerç intentant donar sortida a locals comercials en mans de particulars que fa temps que tenen les persianes baixades. En aquesta quarta edició, que aquest dissabte celebra la jornada de portes obertes d'aquests comerços, hi participen disset municipis amb 145 locals comercials, un 9% més que l'any passat. Es tracta de municipis que formen part del pla de barris que impulsa el Govern. Carles Sala, secretari d'Habitatge i Millora Urbana, ha defensat que el «reciclatge urbà» que passa per la rehabilitació d'habitatges ha d'anar acompanyat de campanyes com la d'aquest dissabte que impulsa la recuperació de l'activitat comercial.



Carles Sala ha alertat sobre la necessitat d'apostar per la rehabilitació i per aquest reciclatge urbà perquè dels 400.000 habitatges nous que s'hauran d'estrenar fins el 2030 a Catalunya, la major part d'ells sortiran d'obres de rehabilitació i retornant a la vida útil habitatges ja construïts.



El secretari d'Habitatge ha explicat que els propietaris de locals comercials que participen a la campanya reben assessorament de cada un dels municipis implicats per orientar-los quan al preu del lloguer i la necessitat d'oferir al nou botiguer un temps de carència per no pagar lloguer mentre prepara l'establiment.



Sala també ha afegit que entre aquests condicionats que cada municipi gestiona amb el propietari del local està la necessitat que el nou negoci que es posi en marxa no sigui una competència directe d'una altra botiga que estigui a l'entorn. «Seria absurd no tenir en compte aquesta diversitat comercial» perquè la campanya aleshores podria acabar que en comptes d'obrir un nou negoci s'aconseguiria tancar-ne dos, ha reflexionat el secretari d'Habitatge.



Els municipis que participen en aquesta edició de la demarcació de Tarragona són el Vendrell, l'Arboç, Móra d'Ebre i Tortosa. També en prenen part Balaguer, Besalú, Castelldefels, Cervera, la Bisbal d'Empordà, Llagostera, Manresa, Mollerussa, Montornès del Vallès, Roda de Ter, Solsona, Viladecans i Vilanova del Camí.



L'eslògan de la jornada és 'Aixequem les persianes!' forma part d'un programa que aquest any celebra la seva quarta edició. En aquests quatre anys s'ha aconseguit obrir 473 locals comercials. En l'edició d'aquest últim any s'han obert 145 locals comercials, 19 més que en l'edició anterior.



Sala ha subratllat que amb aquest programa es vol «revitalitzar» la xarxa comercial i l'activitat econòmica a partir dels principals eixos comercials dels municipis que participen en la campanya i que tenen locals comercials que acumulen anys tancats.



Els responsables de les àrees de desenvolupament econòmic dels ajuntaments que hi participen «orienten» als propietaris dels locals comercials en quan al preu de lloguer més adequat per possibilitar la signatura d'un contracte d'arrendament.



Sònia Blanco, de l'Ajuntament de La Bisbal de l'Empordà ha explicat que en la campanya de comercialització d'aquests locals comercials també es té en compte l'activitat dels altres comerços de l'eix comercial per evitar que la nova activitat comercial que s'implanti tingui un impacte negatiu en les botigues obertes.



La campanya es fa amb consens i la col·laboració dels principals agents comercials i empresarials de la localitat, així com també amb les agències immobiliàries i els propietaris dels comerços oberts.