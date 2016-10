UP convoca una tractorada dissabte a Reus contra la reducció d'ajuts

També es queixaran de la manca de fitosanitaris i dels preus de la fruita seca

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 18:35

Unió de Pagesos convoca dissabte vinent 15 d’octubre una concentració a Reus en protesta per l’eliminació de l’ajuda d’Estat a superfícies de fruita seca, la reducció d’ajuts agroambientals i d’indemnitzacions compensatòries, així com per la manca de fitosanitaris per al tractament de les plagues per la falta de diligència dels responsables del Ministeri en tramitar les sol·licituds de nous productes. El sindicat també convoca aquest acte de protesta per exigir un sistema de llotges transparent que expliqui com s’estableixen els preus.



A la mobilització de dissabte assistiran Rafel Verdiell, responsable de Sectors Agrícoles d’Unió de Pagesos; Jaume Ferrando, coordinador territorial del Camp de Tarragona d’Unió de Pagesos, i Rafel Español, responsable del sector de la fruita seca d’Unió de Pagesos, entre altres sindicalistes.



Els tractors que hi participaran sortiran a les 10.00 h del Passeig Mata de Reus i seguiran pel Passeig Sunyer fins arribar a l’Oficina Comarcal del Baix Camp d’Agricultura, on els representants del sindicat lliuraran als responsables un document amb les seves peticions.