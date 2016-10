L'esdeveniment tindrà lloc el proper 16 d'octubre pels carrers del municipi

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 13:48

La IV Trobada bastonera de Salou arriba a la seva 4ª edició. L’esdeveniment folklòric, que reunirà un total de 13 colles de diferents indrets de Catalunya, tindrà lloc el proper diumenge 16 d’octubre pels carrers del municipi.



Concretament es faran dos recorreguts. Els primer s’iniciarà a la plaça Masia Tous i recorrerà les places 11 de setembre i del Carrilet, els carrers Roma, Barcelona, Via Augusta i Francolí i finalitzarà a la plaça de la Pau. El segon recorregut començarà a l’Espigó de Moll i continuarà per plaça Bonet, Casc Antic, carrer Barcelona, plaça sant Jordi, Via Roma, carrer Ebre i plaça de la Pau.



Les colles que participaran en l’acte seran el ball de bastons de Cambrils, els bastoners de Banyeres, els bastoners de Gavà, el ball de bastons de Valls, els bastoners de Terrassa, els bastoners de Roquetes del Garraf, els bastoners de Balaguer, el ball de bastons de la Selva del camp, els bastoners de Castellbell i el vilar, els bastoners de l'esbart St. Llúcia, el cos de bastoners de l'Orfeó Reusenc, els estelladors de Prats de Lluçanès, i el ball de bastons de Salou.