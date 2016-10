Retencions al Coll de la Teixeta per un accident entre un turisme i un camió

Un dels ocupants del cotxe ha resultat ferit lleu

Redacció

13/10/2016

Un turisme i un camió han col·lisionat aquesta tarda de dijous al Coll de la Teixeta, al Baix Camp. El cotxe estava ocupat per tres persones, i una d'elles ha resultat ferida lleu. Els altres dos ocupants del turisme i el conductor del camió han resultat il·lesos. L'impacte s'ha produït al quilòmetre 850 de la carretera N-420, al terme municipal de Pradell de la Teixeta.



La calçada ha hagut de ser tallada en ambdós sentits, i s'ha creat fins mig quilòmetre de retencions de vehicles que circulaven per la via en les dues direccions. Els fets han tingut lloc a les 17.58 hores.