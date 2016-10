El 6è Simposi Casteller debatrà sobre la durada de les diades

També es posarà sobre la taula l'impacte econòmic i social derivats dels equipaments culturals

Actualitzada 13/10/2016 a les 15:22

Les durades de les actuacions castelleres i l’impacte econòmic i social derivats dels equipament culturals seran els temes que es sotmetran a debat en el 6è Simposi Casteller, emmarcat en la diada de Santa Úrsula a Valls. La jornada tindrà lloc al Convent del Carme, al barri antic, el proper dissabte 22 d’octubre.



El debat sobre la durada de les actuacions ve precedit d'un seguit de mesures dutes a terme per facilitar l'accés de les colles a les places en les diades més multitudinàries en localitats com Vilafranca del Penedès, Valls o Barcelona, així com per escurçar-ne la durada també a la capital del Penedès o a Tarragona. També es debatrà el nombre idoni de colles en cada jornada. Participaran en el debat el cap de cultura popular de l’Ajuntament de Barcelona, Francesc Fabregat; el membre de l’organització de la diada de la Bisbal del Penedès, Salvador Ferré; el director del setmanari El 3 de Vuit, de Vilafranca del Penedès, Ricard Rafecas; l’exCap de Colla i exPresident dels Xiquets de Tarragona, Joan Sala; i el gestor cultural i Premi Nacional de Cultura, Bienve Moya.



També es tractarà l'impacte econòmic i social dels equipaments i programes culturals a partir dels treballs que la Generalitat, la Diputació de Tarragona, l'Ajuntament de Valls i la Coordinadora de Colles Castelleres impulsen i realitzen a la capital de l'Alt Camp per bastir el nou Museu Casteller de Catalunya, amb disseny arquitectònic de Dani Freixes, de Varis Arquitectes, i amb projecte museogràfic de l'escenògraf i museògraf Ignasi Cristià. Aquesta taula compta amb experiències d'altres ciutats vinculades a la construcció de nous edificis culturals i turístics, així com al desenvolupament de projectes amb vocació de projecció internacional.



En la taula s’abordaran casos com el Museu Guggenheim de Bilbao, la Fira de teatre al carrer de Tàrrega o el barri del Raval de Barcelona. També es presentaran les anàlisis universitàries que hi aporten la Universitat Rovira i Virgili o la Fundació Universitària del Bages, representades respectivament per Marta Gemma Nel·lo, degana de la Facultat de Turisme i Geografia, i Marc Bernadich, especialista en estudis d’impacte econòmic d’esdeveniments culturals. Els acompanyen Lluís Cabrera, president de la Fundació Taller de Músics, Barcelona; Andoni Iturbe Amorebieta, jefe del Servicio de Patrimonio Cultural del Departamento de Cultura y Euskera (Diputación Foral de Bizkaia); i Pau Llacuna, director executiu de FiraTàrrega de 1998 a 2014.



El 6è Simposi Casteller, moderat per la gestora cultural vilafranquina Foix Huguet i la periodista tarragonina Cinta Olivan, compta amb una obertura gastronòmica que vincula cuina i castells, amb un show cooking i un esmorzar popular. També se celebrarà una cloenda protagonitzada pel debat entre els caps de colla de la Joves i la Vella dels Xiquets de Valls, moderats pel director de la Revista Castells, Santi Terraza, durant un vermut tertúlia.