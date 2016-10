El robatori d'una caldera provoca una fuita de gas en un pis de Cambrils

Els veïns de l'edifici van ser desallotjats preventivament fins que es va poder solucionar el problema

Redacció

Actualitzada 13/10/2016 a les 09:28

Dues patrulles de la Policia Local de Cambrils i dues dotacions dels Bombers van intervenir la nit del passat 4 d’octubre en un edifici del carrer Ronda per una fuita de gas en un pis embargat provocada pel robatori d’una caldera . Els veïns de tot l’edifici van ser desallotjats preventivament fins que es va poder tallar la connexió i accedir a l’habitatge per solucionar el problema.



L’encarregada de donar l’avís de l’escapament va ser una veïna de l’edifici afectat, que va trucar al 112 per informar que sentia una forta olor de gas procedent d’un dels habitatges del primer pis. Es tracta d’un pis embargat on actualment no hi viu ningú.



La Policia Local i els Bombers es van desplaçar al lloc dels fets i van confirmar que hi havia un escapament de gas. Ràpidament van tancar la clau de pas de Gas Natural i, com a mesura de precaució, van demanar als veïns que encara quedaven a l’interior de l’edifici que sortissin al carrer.



Per actuacions anteriors, els agents de la Policia Local sabien que les finestres del pis que donen al carrer no tenien vidres i que les persianes estaven totalment baixades. Amb aquesta informació, els Bombers van decidir posar una escala fins a la finestra i accedir a l’interior aixecant les persianes. Una vegada dins de l’habitatge van comprovar el tub d’alimentació del gas estava tallat intencionadament. Tot indicava que algú havia entrat al pis, havia robat la caldera i havia deixat el tub seccionat i obert.



Finalment, un operari de Gas Natural es va traslladar fins l’habitatge i va precintar la clau de pas que hi ha a l’exterior de l’edifici. Els veïns van poder tornar als seus domicilis a les 23.35h, quan els bombers van certificar que ja no hi havia perill.