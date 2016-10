Dos il·lesos en un accident d'un turisme a Duesaigües

Els fets han tingut lloc a la carretera N-420 en direcció a Reus

Un vehicle ha estat implicat en un accident al terme municipal de Duesaigües, al Baix Camp, aquest dijous a la tarda. Els fets han tingut lloc a la carretera N-420, al quilòmetre 853 en direcció Reus, quan el conductor del vehicle hauria perdut el control per causes que encara es desconeixen, tot i que la pluja i la carretera humida en podrien haver estat la principal causa.



Els dos ocupants del turisme han resultat il·lesos, i el sinistre tampoc ha afectat la circulació dels altres vehicles per la via. El Servei Català de Trànsit ha rebut la notificació de l'accident a les 15.15 hores.