Un cotxe surt de la via aquesta matinada a la carretera de Maspujols

Els dos ocupants del vehicle no han resultat ferits

Actualitzada 12/10/2016 a les 13:23

Un turisme ha sortit de la via aquesta matinada a la carretera T-704 al terme municipal de Maspujols, al Baix Camp. L'avís ha estat transmès a les 5.34 hores de la matinada, quan per motius que es desconeixen, el conductor del cotxe hauria perdut el control del vehicle fins a acabar fora de la calçada, que està en obres des del passat mes de juny.



Els dos ocupants del cotxe no han resultat ferits, tot i que el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha enviat una ambulància fins al lloc de l'accident com a mesura preventiva. Els fets han tingut lloc, concretament, al quilòmetre dos de la via.