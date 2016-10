Les elevades taxes imposades pel consistori reusenc obliguen al Pintor Rock a canviar de localització

L'organització anuncia que la nova ubicació serà el Morell quan falten poc més de dues setmanes perquè tingui lloc el festival

Actualitzada 12/10/2016 a les 17:45

Finalment el Morell serà el municipi que acollirà la sisena edició del festival Pintor Rock. L'organització d'aquest esdeveniment musical que aquest 2016 havia de tenir lloc a Reus ha emès un comunicat oficial aquest mateix dimecres anunciant el canvi d'ubicació quan falten poc més de dues setmanes pel seu inici. Tot i això, no es canvia de dies, de manera que es manté el 28 i 29 d'octubre.Pintor Rock va celebrar les dues primeres edicions a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. L'any 2013 es va traslladar a la Tarraco Arena Plaça de Tarragona, i aquest 2016 l'organització va decidir buscar un nou recinte. «A principis d'any vam iniciar contactes amb l'Ajuntament de Reus sobre la possibilitat de realitzar el festival al Parc de la Festa», explica l'organització en el comunicat. La regidoria de Cultura els va donar el vistiplau i segons l'organització, «ens van dir textualment que ens cedien l'espai».Fins aquí, segons segueix el comunicat oficial, tot rutllava bé. Però a principis de setembre «vam rebre una notificació que ens indicava que havíem de pagar una taxa per ocupació de la via pública», fet que comenten que no havien parlat fins llavors. «Vam estar tres setmanes preguntant de quant seria aquesta taxa i a què es devia, i ningú de tot l'ajuntament de Reus ens ho va saber dir».Finalment el 30 de setembre l'organització va rebre una altra notificació que contenia els preus de les taxes, que també incloïa un dispositiu especial de la Guàrdia Urbana. En total, aquesta suma eren més de 40.000 euros. Van donar per inassumible aquesta quantitat que denuncien que és «desorbitada i impagable per un festival com el nostre». Van començar a buscar alternatives, i el Morell ha estat el municipi escollit: «Un ajuntament que ens ha volgut des del principi, entenent la nostra situació i ajudant-nos des del primer moment», expliquen en el comunicat. «Esperem poder compensar-ho estant aquí molts anys», afirmen rotundament.D'aquesta manera asseguren que l'ajuntament de Reus «sap que ha jugat amb el temps a favor, ha faltat totalment a la paraula i ha ocultat informació per intentar obligar-nos a assumir uns costos elevadíssims si no volíem suspendre el festival quan només quedava un mes». A causa del canvi de localització l'organització explica que ha ampliat la zona d'acampada i que estan treballant en posar autobusos des de Reus i Tarragona fins al Morell.