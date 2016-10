La comunitat aragonesa celebra l'ofrena floral a la Verge del Pilar a Salou

La missa s'ha celebrat a l’església Sant Ramon

Redacció

Actualitzada 12/10/2016 a les 20:36

L’Associació Cultural Aragonesa, molt arrelada a la capital de la Costa Daurada des de fa molts anys, ha celebrat aquest dimecres el dia gran de la seva patrona, la Verge del Pilar. El temps, marcat per la intensa pluja que ha caigut durant tot el dia, no ha aconseguit deslluir una jornada festiva pels aragonesos del municipi.



L’alcalde de Salou, Pere Granados, en representació de la corporació municipal, junt amb un nodrit grup de regidors de l’Ajuntament de Salou, han assistit, aquest matí a l’ofrena floral i a la missa baturra que s'ha celebrat a l’església de Sant Ramon del municipi, organitzada per la Asociación Cultural Aragonesa de Salou. La festa aragonesa, a l’església Sant Ramon, ha reunit a molts ciutadans que han volgut participar en l’ofrena floral a la Verge mentre el grup folklóric Rondalla Jaime I i els Alegria de Aragón hi han posat l’acompanyament musical.



Pere Granados, qui ha estat l’encarregat de portar l’ofrena floral en nom de la corporació, ha manifestat la seva satisfacció pel fet de poder compartir la festa patronal de la Verge del Pilar i ha felicitat el president de l’entitat, José Antonio Ibáñez per la bona feina de l’entitat, posant èmfasi en la bona relació existent i el reconeixement cap a totes les famílies d’Aragó, de Saragossa, d’Osca i de Terol que viuen i treballen a Salou, «perquè ells també han fet que aquesta ciutat sigui el que és avui». L’entitat ha continuat la jornada amb la celebració de la festa amb un festival folklòric al Teatre Auditori de Salou i un dinar de germanor que s'ha dut a terme posteriorment.