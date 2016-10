Terricabras: «Accelerarem l'arribada del Corredor Mediterrani, serà una realitat»

L’eurodiputat d’ERC enviarà una expedició a Brussel·les per tractar les deficiències en transport

L’Eurodiputat d’Esquerra Republicana, Josep Maria Terricabras, està disposat a lluitar per tal que el Corredor Mediterrani sigui, finalment, una realitat al Camp de Tarragona. En una compareixença davant dels mitjans de comunicació, aquest dilluns va assegurar que «accelerarem l’arribada, ara que ha quedat clar que el Corredor Central no és viable i que no es farà». De fet, tot i que no va voler donar un termini màxim de temps d’espera per tal que el Corredor Mediterrani «sigui una realitat», va defensar que «l’any 2018 estarà molt avançat». A més, va dir que «de ben segur que hi haurà alguna partida econòmica de fons europeus pel Corredor».



D’altra banda, l’eurodiputat va aprofitar la trobada per anunciar que, a finals de mes, Esquerra enviarà una expedició al Parlament Europeu amb representants del comitè d’empresa d’Adif al Camp de Tarragona per poder tractar la problemàtica del transport del Camp de Tarragona. Així mateix, faran seguiment del Corredor Mediterrani i de la xarxa ferroviària amb la Direcció General de la Unió Europea d’Infraestructures i de Transport.