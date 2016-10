Salou treurà a concurs una gran superfície a tocar del Mercat

Compartirien vestíbul i el cànon d’aquesta empresa privada serviria per pagar les obres de reforma de l’equipament municipal

Actualitzada 10/10/2016 a les 21:23

L’Ajuntament de Salou traurà a concurs públic la construcció d’una gran superfície als terrenys que actualment ocupen el pàrquing de la botiga Mercadona i el moll de càrrega del Mercat Municipal, entre la via Roma i el passatge de Brumar. El cànon que pagui l’empresa que s’instal·li servirà per sufragar part de les obres de reforma del Mercat Municipal, per la qual l’Ajuntament de Salou ha preparat un avantprojecte que està presentant als paradistes a través de reunions, tal com va avançar Diari Més.



La construcció d’una gran superfície, de fet, forma part del projecte de remodelació del Mercat Municipal. Ambdós equipaments, segons l’avantprojecte esmentat, compartirien un mateix vestíbul d’accés, segons ha confirmat la regidora de Comerç, Martina Fourrier. «Aquesta seria la fórmula per obtenir recursos per dur a terme la inversió. D’altra banda, l’obertura de la gran superfície a tocar del Mercat Central donaria molta vida al sector, perquè ubicar aquests tipus d’establiments als afores de les ciutats comporta cert perill de tancament de les botigues més petites. És una forma de dinamitzar la zona», afegeix Fourrier.



Tot i que, en un principi, la regidora de Comerç va explicar a Diari Més que els paradistes es mostraven reticents al projecte, sobretot perquè implicaria obrir les botigues en un horari més ampli, els comerciants ho desmenteixen. Confirmen que han mantingut les primeres converses amb el consistori i que continuen oberts a negociar els detalls del projecte i les condicions, tenint en compte que queden quinze anys perquè esgotin el període de les concessions de les parades.



Fonts dels paradistes neguen que el col·lectiu estigui en contra de la modernització del Mercat Municipal. Aquests, ben al contrari, es mostren disposats a mantenir un posicionament dialogant i volen participar del projecte des del principi, aportant tota la seva experiència en el sector. Segons el projecte que prepara l’Ajuntament de Salou, el nou disseny de Mercat Municipal preveu una arquitectura més oberta al carrer, amb façana de vidre, i diàfana.