Salou acollirà una trobada d'Smart's internacional el juny de 2017

El director general de Mercedes-Benz Cars i president de Mercedes Benz España, Reiner Hoeps ha visitat el municipi per anunciar-ho

Redacció

Actualitzada 11/10/2016 a les 12:38

La trobada Smart Times del proper 2017 tindrà lloc a Salou. Aquest esdeveniment de caire internacional, que se celebrarà el juny del proper any, reuneix milers d’aficionats i amants d’aquest vehicle de tot el món. En els dies que duri l’esdeveniment la capital de la Costa Daurada comptarà amb un extens programa d’activitats, a més d’acollir la tradicional concentració i recorregut d’Smart’s per la ciutat, a més d’organitzar un extens programa d’activitats.



L’encarregat de comunicar la noticia a l’alcalde de Salou, Pere Granados, ha estat el director general de Mercedes-Benz Cars i president de Mercedes Benz España, Reiner Hoeps, el qual ha visitat e batlle acompanyat d’altres membres gestors de l’empresa. Granados a manifestat la seva satisfacció i ha afirmat que «iniciatives com aquesta prestigien i donen bona imatge a la ciutat», per la qual cosa «sempre seran benvingudes».