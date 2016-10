Més d'un miler de persones corren contra el càncer infantil

La III Cursa Hol·la Genís, celebrada el passat 9 d'octubre al Morell, va batre el rècord de participants

Redacció

Actualitzada 11/10/2016 a les 10:13

Un total de 1.100 persones van participar el passat 9 d’octubre al Morell en la III Cursa Hol·la Genís, que té com a objectiu recaptar fons per lluitar contra el càncer infantil. L’esdeveniment esportiu solidari ha aconseguit així batre el rècord de participants tot i els xàfecs que van marcar la jornada. Per altra banda, també van col·laborar amb la cursa un centenar de voluntaris i diverses empreses i entitats compromeses amb la causa.



La cursa, amb el lema «La victòria és la cura», es va dividir en quatre modalitats: curses de 5 i 10 quilòmetres, caminada de 4 quilòmetres i cursa infantil. El guanyador de la competició de 5 quilòmetres va ser Manu Horrillo, mentre en la cursa de 10 va guanyar José Manuel Vieito.



L’organització farà pública en els propers dies la quantitat econòmica recaptada amb aquesta activitat. Per altra banda, el Teatre Auditori del Morell acollirà el proper 21 d’octubre el lliurament del xec solidari en favor de l’Obra Social de Sant Joan de Déu, la Casa Ronald McDonald de Barcelona i Make a Wish Spain.