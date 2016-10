La Selva incorporarà un segon vigilant rural per garantir la seguretat fora del nucli urbà

El consistori ha aprovat una nova taxa del servei de guarderia rural, que té com objectiu prevenir els incendis i furts en finques del terme

L’Ajuntament de la Selva del Camp ha aprovat en el penúltim plenari de l’any una nova taxa del servei de guarderia rural, la qual incorporarà un segon vigilant. L’objectiu d’aquesta mesura és garantir la seguretat al municipi fora del nucli urbà, concretament en la prevenció d'incendis i furts en finques del terme. La taxa queda fixada amb uns mínims d'import anual que variarà entre els 25 i els 125 euros. L’alcalde selvatà, Josep Masdeu, creu que aquest sistema de vigilancia «és important per la gestió del territori».



En el mateix ple, l’equip de govern –PSC i ERC- ha aprovat el pressupost 2016 amb l’abstenció del grup municipal de Convergència i Unió. La modificació compta amb un increment de 774.397 euros, en part de majors ingressos i d'aplicació del romanent de tresoreria de l'exercici anterior.



Pel que fa a les ordenances fiscals, el govern local aposta per la congelació dels impostos principals. El regidor d'Hisenda, Jordi Vinyals, ha afirmat que intenten «anar ajustant algunes taxes i preus públics a la realitat que hi ha actualment». S'ha aprovat per unanimitat l'increment del 0,8% en les tarifes de l'aigua, així com l'ajust impositiu en els vehicles híbrids amb una potència inferior a 140cv, que podran gaudir d'una bonificació del 50%. D'aquesta manera s'afavoreix l'ús de mitjans de transport amb menys incidència sobre el medi ambient. Per altra banda, l’IBI es mantindrà amb el mateix tipus.



Per últim, CiU ha demanat en moció afegir ajudes i bonificacions per a les persones amb més d'un 65% de minusvalidesa, famílies nombroses i monoparentals amb tots aquells preus i taxes que es puguin aplicar. Les votacions a favor de les ordenances 2017 ja s'havien aprovat en la primera part del ple, així que s'ha posat sobre la taula la possibilitat d'afegir una partida de subvencions al pressupost del 2017.