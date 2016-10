La Misericòrdia i la Tecla aniran juntes de festa el 2017

Tarragona va acordar moure els festius locals i els que treballin en dissabte no podran gaudir de Sant Magí ni de Santa Tecla

A la ciutat de Tarragona, Sant Magí, el 19 d’agost, i Santa Tecla, el 23 de setembre, s’escauen en dissabte, l’any 2017. Malgrat que es tracta d’una jornada que per a molts ciutadans és lectiva, el plenari de l’Ajuntament tarragoní va aprovar, el passat 30 de setembre, moure les dues jornades de festa cap al següent dilluns lectiu. Així doncs, a Tarragona, l’any 2017, seran festius locals els dies 21 d’agost i 25 de setembre.



Els que no podran gaudir plenament de la celebració de Santa Tecla són, en aquest cas, aquells tarragonins que hagin de treballar habitualment els dissabte. La jornada central de les Festes de la seva ciutat no serà festiva.



D’aquesta manera, gràcies als ‘moviments’ administratius dels consellers tarragonins, aquest any el festiu de Santa Tecla se celebrarà justament la jornada de la celebració de Misericòrdia, és a dir, la festa major petita de la ciutat veïna de Reus.



No hi ha una repercussió pràctica molt clara del que pot provocar aquesta situació, tret de la curiositat de que, per una vegada, les dues patrones de les ciutats més grans del Camp de Tarragona, compartiran jornada festiva. Els tarragonins que vulguin podran, doncs, gaudir de la seva jornada no lectiva fent una passejada pels actes principals de la festa reusenca. Ni que sigui només per comparar, és clar.