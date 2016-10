L'Au Fènix vola fins a la Pobla de Mafumet

La nova bèstia de foc del Ball de Diables els Set Pecats Capitals de La Pobla s'ha donat a conèixer amb 'La llegenda de l’ocell de foc'

Redacció

Actualitzada 11/10/2016 a les 18:09

El passat dissabte, La Pobla va rebre un nou habitant del municipi: l’Au Fènix, la nova bèstia de foc que des d’ara forma part del Ball de Diables els Set Pecats Capitals de La Pobla de Mafumet.



Aquesta cita amb el foc, l’espectacle i la cultura popular va reunir un gran nombre de veïns al llarg del recorregut que l’Au Fènix va fer pels carrers del poble, en companyia d’altres bèsties de foc convidades especialment per al bateig del nou element de foc pobletà. En aquest sentit, van ser testimonis d’excepció els membres que donen vida a la Galera de Cambrils, el Llumenot de Perafort, Lo Golafre de Tortosa i el Drac de Sant Roc de Tarragona.



Les bèsties i els seus portadors van concentrar-se al davant de l’ajuntament a les set de la tarda i, una hora després, van desplaçar-se fins a l’esplanada del carrer les Sorts. Un cop allí, protagonistes i públic assistent van gaudir de valent amb l’espectacle 'La llegenda de l’ocell de foc', que va il·luminar el municipi amb el que millor saben fer tant l’Au Fènix com la resta de bèsties convidades per a l’ocasió: ballar i cremar pólvora per a gaudi del públic assistent. A continuació, i un cop l’Au Fènix es va haver presentar en societat, va donar inici la cercavila de foc pels carrers de La Pobla. Durant la mateixa, cada bèstia de foc va realitzar la seva actuació de lluïment, en un espectacle que va tornar al punt d’origen, l’esplanada del carrer les Sorts, per omplir el cel de foc i llum amb focs d’artifici. Així es va arribar a la cloenda de l’acte amb el concert ofert pel grup constantinenc Sortida 33, que va fer ballar els assistents fins ben entrada la nit.