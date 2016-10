Els treballs de recerca que inventariïn noms propis podran guanyar 6.000 euros

La Fundació Universitat Rovira i Virgili convoca per primera vegada el Premi Ramon Amigó i Anglès

Redacció

Actualitzada 11/10/2016 a les 11:07

La Fundació Universitat Rovira i Virgili convoca per primera vegada el Premi Ramon Amigó i Anglès, el qual es centra en els treballs de recerca que confeccionin inventaris de noms de llocs i de persona. El premi està dotat amb 6.000 euros i té el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura.



Els interessats poden presentar les seves candidatures fins el 31 d’octubre al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili. El jurat, integrat per 5 membres designats lliurement pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el Departament de Filologia Catalana de la URV i l’Institut d’Estudis Catalans, farà públic el seu veredicte durant el mes de novembre. Es valorarà l’interès científic del projecte presentat, la metodologia de treball, el currículum dels sol·licitants, el grau d’interès de la proposta i l’àrea geogràfica a la qual pertanyi el terme objecte d’estudi.



La creació d’aquest premi té com a objectiu estimular la recerca en el camp de la toponímia i mantenir present la figura del mestre de toponimistes Ramon Amigó, qui va treballar sobretot la toponímia de les terres del sud de Catalunya i va morir fa cinc anys.