Els empresaris reclamen completar el tercer fil per millorar la competitivitat

La demarcació demana un sector empresarial més cohesionat que actuï com a ‘lobby’ per afavorir la innovació i introduir criteris emergents

Actualitzada 10/10/2016 a les 20:46

Millorar la posició de la demarcació a través del Corredor Mediterrani i del tercer fil. Aquesta és una de les principals propostes que els empresaris tarragonins van exposar durant les Jornades Comarcals d’Empresa i Territori, –organitzades per la CEPTA–, on es van recollir les principals demandes dels empresaris, amb la intenció de traslladar-les a les administracions. Una de les preocupacions del sector és millorar la competitivitat, a través d’un nou sistema logístic i de la millora de la connectivitat territorial, gràcies a «la concreció de projectes d’infraestructures ja planificades, com ara la finalització de l’A-27 fins a Montblanc, la gestió de l’A-7 en direcció al Penedès i Ebre, el tercer fil i la consolidació del Corredor Mediterrani». Així ho explicava, Josep Maria Piñol, tècnic en Desenvolupament Territorial de la URV i autor de l’estudi que recull les propostes, durant la presentació de les conclusions.



El sector químic i el turístic també preocupa els empresaris tarragonins, ja que els veuen com les bases fonamentals de l’economia del territori. És per això que demanen avançar cap a productes específics i fomentar la química verda, a banda de consolidar l’oferta formativa al voltant dels centres tecnològics i d’internacionalitzar el mercat. «Els empresaris volen una química sostenible per tal d’evitar la deslocalització de la indústria», comentava Piñol.



Pel que fa al turisme, els empresaris reclamen orientar el sector cap a àmbits de producte, com per exemple «aprofitar els creuers i adreçar-los cap a les dinàmiques pròpies de la ciutat i complementar el litoral i l’interior», explicava Piñol. L’estudi contempla algunes propostes com potenciar el projecte del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou amb criteris de sostenibilitat, impulsar l’Estació Nàutica de la Costa Daurada, debatre els usos adients pel banc d’Espanya i millorar els horaris d’obertura del comerç.



Pels empresaris també és important cohesionar el sector i actuar com un lobby per afavorir la innovació a través de noves tecnologies i criteris avançats en els àmbits emergents, com ara la impressió 3D. Per altra banda, és necessari impulsar pactes estratègics, simplificar els tràmits administratius i afavorir accions de projecció conjunta potents, per articular un lobby territorial i millorar la governança. Per últim, el sector reivindica millorar la competitivitat dels recursos humans seguint, de manera constant, les necessitats de les empreses i afavorint convenis entre el món formatiu i l’empresarial. Alguns dels presents en la jornada de conclusions apuntaven la importància de formar-se en idiomes, en logística i en programes de captació.



La presentació de les dades que es va portar a terme aquest dilluns arriba després d’una sèrie de trobades amb els representants del món empresarial amb la intenció de posar sobre la taula les assignatures pendents en matèria de mobilitat, promoció del territori i de la modernització de la indústria. Els autors de l’estudi han compactat aquestes mesures amb l’objectiu de «donar veu a aquells que habitualment no participen tant», explicava Piñol. El següent pas és traslladar les propostes a les administracions.