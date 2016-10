Cambrils, porta d'entrada al país del vi aquest cap de setmana

La mostra de vi i gastronomia se celebrarà del 14 al 16 d’octubre amb la participació 21 cellers

Actualitzada 11/10/2016 a les 19:14

Programa d'activitats

Els cellers participants

- Celler Bernavi (D.O Terra Alta)

- Celler Ronadelles (D.O Montsant, D.O.Q Priorat; D.O Catalunya i D.O Cava)

- Bodegues Visendra (D.O Catalunya)

- La Conreria d’Scala Dei de la D.O.Q Priorat

- Altavins (D.O Terra Alta)

- Cellers Sabaté Franquet (D.O.Q Priorat)

- Celler Rosa Maria Torres (D.O Conca Barberà i D.O Cava)

- Cellers Capafons Ossó (D.O Montsant)

- Vermuts Miró (D.O Tarragona)

- Pagos de Hibera-Catedral del Vi (D.O Terra Alta)

- Anguera Domènech (D.O Montsant)

- Coca i Fitó (D.O.Q Priorat, D.O Montsant i D.O Terra Alta)

- Adernats (D.O Tarragona i D.O Cava)

- La Bollidora (D.O Terra Alta)

- Cinc cellers singulars de la D.O Tarragona que són Cellers Pedrola

- Vins ecològics Biopaumerà Helga Harbig, Estol Verd, Mas Bella i Molí de Rué

- Dues distribuïdores de la zona (MAB Alimentació i Begudes i Moreno Exclusives)

Cambrils escalfa motors per l'arribada de la 7a edició de 'Cambrils, entrada al País del Vi', la fira de vi que tindrà lloc del 14 al 16 d’octubre. La mostra omplirà el Parc del Pescador de degustacions de vi i gastronomia, tastos guiats, tallers familiars, actuacions musicals, castells i altres esdeveniments, d’11 a 14 hores i de 18 a les 22 hores.En aquesta mostra es podran degustar vins de fins a 21 cellers diferents, 6 més que el passat 2015. Per altra banda, les tapes i degustacions gastronòmiques aniran a càrrec dels 19 restaurants participants, 5 establiments de tapa dolça i 3 productors gastronòmics de Cambrils. Aquesta fira està organitzada pel Patronat Municipal de Turisme de Cambrils i compta amb el suport de la Cambra de Comerç de Reus, i pretén potenciar el vi i les Denominacions d’Origen catalanes com a binomi perfecte a la gastronomia cambrilenca.Els assistents podran comprar tiquets de degustació tant de vi com de tapes per 5 euros. Però a banda de les degustacions, hi hauran activitats gratuïtes com els tastos guiats de vi, cada tarda de les 19 a les 20.30 hores. També hi tindran lloc activitats adreçades als més petits. S’oferiran gratuïtament a tots els assitents uns tallers en família relacionats amb la cultura del vi en d'11 a 13 hores i de 18 a 20 hores, tals com elaborar postres fredes amb productes de proximitat, pintar i dissenyar una panyoleta o un taller de pintura d’hortalisses.A més, la mostra comptarà amb l’actuació Castellera dels Xiquets de Cambrils el diumenge 16 a les 12 hores. Aquests actuaran juntament amb les colles d’Altafulla i de Montblanc.Les actuacions musicals també tindran un paper destacat en aquesta setena edició. D'aquesta manera, els vespres comptaran amb l'actuació, divendres, dels alumnes de l’Escola Municipal de Música amb la Big Band.; dissabte els cambrilencs Roberto i Dani, amb 'Son Dos'; i per acabar diumenge al vespre serà el torn del Punxadiscos Patu (Albert Recasens).