Vila-seca recull el clam unitari del territori per exigir 'dignitat ferroviària'

Representants públics, entitats i usuaris es van concentrar a Vila-seca per exigir que se solucioni el greu dèficit ferroviari

Actualitzada 10/10/2016 a les 18:23

S’acaba la paciència

Quatre milions d’usuaris

Parlamentaris, alcaldes i regidors de diversos ajuntaments del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, sindicats i cambres de comerç, representants d’entitats veïnals i usuaris de RENFE es van concentrar aquests dilluns al matí davant de l’estació de tren de Vila-seca per denunciar els greus defectes del servei ferroviari i reclamar l’execució de tots els projectes pendents.Sota el lema ‘Ja n’hi ha prou’, l’Associació per a la Promoció del Transport Públic al Camp de Tarragona, pdf.camp i la Plataforma Trens Dignes a les Terres de l’Ebre van aconseguir aplegar representants polítics, econòmics i socials per fer un crit unànime i exigir d’una vegada per totes que se solventin els greus problemes que afecten el transport ferroviari, advertint que se’ls està acabant la paciència. Així ho va assegurar Daniel Pi, de PTP al Camp de Tarragona, que va avisar que «la situació actual és insostenible» i que, si no hi ha una resposta a les demandes plantejades, en un futur no descarten emprendre un altre tipus de mobilitzacions: «avui hem estat davant de l’estació, sabem que altres territoris van plantejar les seves mobilitzacions a la banda de les vies i van aconseguir millores. Esperem que no calgui, però si la situació actual s’eternitza o es deteriora més, no dubtaríem a plantejar una concentració cap a la banda de les vies».L’alcalde de Vila-seca, Josep Poblet, va encetar el torn de paraula exigint ‘dignitat ferroviària’ per al territori. El va seguir Daniel Andreu, alcalde de l’Aldea, qui va reclamar l’equilibri territorial. Per la seva banda Carles Pellicer, alcalde Reus, va constatar que segurament aquella no seria l’última concentració que caldria fer, advertint que, si calia, la pròxima la farien a Madrid. Finalment, Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, va avisar que la trobada d’ahir va ser un punt d’inflexió, i va assegurar que es troben «al límit de la nostra paciència».Tot seguit va prendre la paraula la portaveu de Trens Dignes, Montse Castellà, qui va aprofitar per ‘estirar les orelles’ als representants públics i manifestar la sensació que, des de les plataformes, els estan «fent la feina». Per aquest motiu Castellà va exhortar-los ‘no a que només pugin al carro, sinó a que pugin i l’estirin’.Va tancar els parlaments Daniel Pi, qui va demanar als representants públics que converteixin el manifest en un nou full de ruta, amb l’horitzó posat en l’any 2020.L’acte es va cloure amb la lectura d’un manifest, on es reclamaven sis punts clau per a la millora urgent del servei ferroviari al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, entre les quals hi ha les inversions a curt termini en les línies R14, R15 i R16, l’establiment de serveis regionals d’alta velocitat, estendre els sistemes tarifaris integrats i la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat de les Terres de l’Ebre.Més de quatre milions d’usuaris utilitzen cada any les línies de tren de les Terres de l’Ebre i el Camp de Tarragona, un 80% dels quals viatgen amb les línies R14, R15 i R16, que enllacen els municipis tarragonins amb Barcelona. En els últims deu anys els serveis de rodalies han perdut un 20% d’usuaris, una disminució que no ha afectat les línies de Girona, Lleida o Barcelona.